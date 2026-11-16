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16.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 140,00 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'928 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 140,56 GBP. Bei 140,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 32'074 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,04 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 22,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Am 30.10.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,26 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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