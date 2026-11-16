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16.11.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 140,29 GBP.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 140,29 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'933 Punkten tendiert. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 140,58 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,56 GBP. Zuletzt wechselten 96'426 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. 12,12 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,04 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Am 30.10.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,50 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent auf 12.06 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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