AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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16.10.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag in Rot
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 125,22 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 125,22 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'806 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,04 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,06 GBP. Zuletzt wurden via London 59'663 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 25,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2026 (114,04 GBP). Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 9,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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