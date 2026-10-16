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16.10.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf rotem Terrain

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 124,88 GBP ab.

AstraZeneca
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Um 16:28 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 124,88 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'873 Punkten steht. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,20 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 125,06 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'097'540 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 157,30 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,68 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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