AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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16.10.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 124,70 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 124,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,20 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 125,06 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 581'500 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 26,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2026). Mit einem Kursverlust von 8,55 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,24 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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