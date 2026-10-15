AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,4 Prozent auf 127,22 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'814 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 128,06 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,96 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 943'385 AstraZeneca-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 23,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2026 auf bis zu 114,04 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 10,36 Prozent wieder erreichen.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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