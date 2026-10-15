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15.10.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittag gestärkt

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 125,06 GBP.

AstraZeneca
139.07 CHF 5.58%
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Um 12:28 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 125,06 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'773 Punkten notiert. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,40 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 123,96 GBP. Zuletzt wechselten via London 390'893 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 20,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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