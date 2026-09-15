AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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15.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 120,24 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 120,24 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'668 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,22 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,36 GBP. Bisher wurden heute 886'816 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von 30,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 10,31 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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