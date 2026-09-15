AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag schwächer

Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 121,10 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'659 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 120,42 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,36 GBP. Bisher wurden heute 266'935 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,89 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,24 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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