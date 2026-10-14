AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochvormittag leichter

Um 09:28 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 118,64 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'663 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,16 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 118,20 GBP. Zuletzt wechselten via London 87'520 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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