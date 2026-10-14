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14.10.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochmittag ins Plus

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 119,73 GBP zu.

AstraZeneca
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Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 119,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'698 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,82 GBP. Bei 118,20 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 289'116 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 23,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Abschläge von 4,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,26 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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