AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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14.08.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 116,23 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 116,23 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'776 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,82 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,10 GBP. Zuletzt wurden via London 79'276 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,32 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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