AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Nachmittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 114,56 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'755 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 114,28 GBP. Bei 116,10 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 1'222'040 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,32 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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