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14.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 115,30 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 115,30 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'764 Punkten realisiert. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,14 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,10 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 664'500 AstraZeneca-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 36,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 6,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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