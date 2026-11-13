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13.11.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit grünen Vorzeichen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 139,78 GBP zu.

AstraZeneca
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 139,78 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'854 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 139,78 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,02 GBP. Bisher wurden via London 32'191 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 11,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,04 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 30.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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