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13.11.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag höher
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 139,88 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 139,88 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'880 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 140,04 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,02 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 281'049 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 12,45 Prozent wieder erreichen. Am 15.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,04 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,50 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 GBP in den Büchern gestanden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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