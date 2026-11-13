Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’092 -0.4%  SPI 21’251 -0.3%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’783 0.0%  Euro 0.9261 0.3%  EStoxx50 6’399 0.0%  Gold 3’890 0.3%  Bitcoin 58’019 -2.6%  Dollar 0.8380 0.4%  Öl 96.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Richemont21048333Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Microsoft-Aktie leichter: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Sportradar-Aktie im Minus: Angebot für E-Sport-Wetten erweitert
Suche...

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.11.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag fester

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag fester

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 139,86 GBP.

AstraZeneca
153.87 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 139,86 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'883 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 140,04 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,02 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 113'462 AstraZeneca-Aktien.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 11,09 Prozent niedriger. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 18,46 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 30.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.06 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 11.26 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 11.02.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie im Plus: Pharmakonzern überrascht mit starkem Quartal - Erfolg bei Krebsmedikamenten als Treiber

Aktien von Roche, Novartis und Co.: Pharma-Zahlungen in der Schweiz gehen zurück

AstraZeneca-Aktie: Europäische Zulassung für Brustkrebsbehandlung erteilt


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.11.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
10:30 Logo WHS HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.30 S4ABWU
Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’092.24 13.11.2026 12:27:29
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.83 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
Microsoft-Aktie leichter: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/46: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/46. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: SergeyP / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.