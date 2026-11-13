AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittag fester

Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 139,86 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'883 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 140,04 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,02 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 113'462 AstraZeneca-Aktien.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 11,09 Prozent niedriger. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 18,46 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 30.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.06 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 11.26 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 11.02.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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