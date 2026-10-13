AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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13.10.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag stärker
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 123,05 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 123,05 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'748 Punkten notiert. Bei 123,10 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,70 GBP. Zuletzt wurden via London 316'928 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2026 (114,04 GBP). Mit einem Kursverlust von 7,32 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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