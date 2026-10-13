AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Nachmittag nach

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 119,80 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'658 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,66 GBP ein. Bei 121,70 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 1'100'710 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 31,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 4,81 Prozent wieder erreichen.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.46 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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