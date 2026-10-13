AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Mittag

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 122,80 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 123,10 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 121,70 GBP. Zuletzt wechselten 597'396 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,10 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 7,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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