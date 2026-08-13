AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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13.08.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag leichter
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 116,80 GBP abwärts.
Die AstraZeneca-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 116,80 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'805 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 116,76 GBP. Bei 117,06 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54'591 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 34,67 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 7,67 Prozent Luft nach unten.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,32 USD belaufen. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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