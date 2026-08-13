AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag leichter

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 116,52 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'786 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 116,04 GBP. Mit einem Wert von 117,06 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 744'660 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. 35,00 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 107,84 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 7,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,32 USD. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,24 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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