AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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13.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 116,60 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 116,60 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'805 Punkten realisiert. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 116,04 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,06 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 320'712 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von 34,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 7,51 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,32 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,24 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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