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12.11.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 139,30 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 140,76 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 140,24 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 404'412 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 12,92 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,04 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,13 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,22 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.06 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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