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12.11.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 140,16 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 140,16 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 140,76 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,24 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 149'832 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 157,30 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 10,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Mit einem Kursverlust von 18,64 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 12.06 Mrd. GBP gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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