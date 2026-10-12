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12.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag im Plus

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 120,62 GBP.

AstraZeneca
131.68 CHF 0.18%
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Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'616 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,74 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 120,38 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 29'110 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,41 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,04 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,46 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.46 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,26 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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