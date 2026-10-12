AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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12.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagnachmittag im Minus
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 119,74 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 119,74 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'641 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 119,16 GBP. Bei 120,38 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 485'210 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 5,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. AstraZeneca gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.46 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.
Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,26 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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