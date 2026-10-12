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12.10.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Bei der AstraZeneca-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 120,06 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr bei 120,06 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'603 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,74 GBP aus. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,00 GBP nach. Bei 120,38 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 132'461 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,02 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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