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11.11.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittwochvormittag zu

AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 139,18 GBP.

AstraZeneca
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 139,18 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Bei 139,60 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 139,02 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28'550 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,04 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 22,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 GBP je Aktie gewesen. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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