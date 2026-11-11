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11.11.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Mit einem Wert von 138,74 GBP bewegte sich die AstraZeneca-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

AstraZeneca
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Mit einem Wert von 138,74 GBP bewegte sich die AstraZeneca-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'789 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 139,60 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 138,24 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 139,02 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 422'831 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 11,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 21,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP erwirtschaftet worden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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