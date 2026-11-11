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11.11.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von AstraZeneca zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 138,80 GBP zeigte sich die AstraZeneca-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die AstraZeneca-Aktie im London-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 138,80 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'794 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie legte bis auf 139,60 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,30 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 139,02 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 190'143 Stück.
Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 11,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 17,84 Prozent sinken.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.06 Mrd. GBP – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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