AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 117,68 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'609 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,28 GBP. Bei 117,40 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 118,10 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 48'754 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 25,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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