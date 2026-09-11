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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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11.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Nachmittag zu

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Nachmittag zu

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 118,12 GBP.

AstraZeneca
130.12 CHF 0.46%
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Die AstraZeneca-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 118,12 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'657 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,60 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,10 GBP. Bisher wurden via London 543'575 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Gewinne von 33,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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