AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:28 Uhr sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 118,36 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'665 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,54 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 178'160 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,90 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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