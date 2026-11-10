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10.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von AstraZeneca hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 140,70 GBP bewegte sich die AstraZeneca-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Bei der AstraZeneca-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 140,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'854 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 141,42 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 140,64 GBP. Bei 141,14 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 40'792 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 18,95 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 12.06 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.26 Mrd. GBP umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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