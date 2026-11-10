AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Nachmittag ab

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 139,66 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'793 Punkten steht. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,14 GBP nach. Mit einem Wert von 141,14 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 453'615 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,50 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.06 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 11.26 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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