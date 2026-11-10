|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 139,66 GBP.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 139,66 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'793 Punkten steht. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,14 GBP nach. Mit einem Wert von 141,14 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 453'615 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,50 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.06 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 11.26 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
AstraZeneca-Aktie im Plus: Pharmakonzern überrascht mit starkem Quartal - Erfolg bei Krebsmedikamenten als Treiber
Aktien von Roche, Novartis und Co.: Pharma-Zahlungen in der Schweiz gehen zurück
AstraZeneca-Aktie: Europäische Zulassung für Brustkrebsbehandlung erteilt
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Dienstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
10.11.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca behauptet sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
09.11.26
|FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AstraZeneca am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.