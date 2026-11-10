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10.11.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Dienstagmittag ins Minus

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Dienstagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 140,04 GBP.

AstraZeneca
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Um 12:28 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 140,04 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 139,42 GBP ab. Bei 141,14 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 208'764 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,57 Prozent.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,22 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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