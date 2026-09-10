AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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10.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 117,34 GBP zu.
Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 117,34 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'614 Punkten liegt. Bei 117,46 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 116,34 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 695'009 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,24 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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