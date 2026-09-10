AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 116,36 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'632 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 116,08 GBP. Bei 116,34 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 181'443 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 35,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,32 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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