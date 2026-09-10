Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’752 -0.4%  SPI 19’424 -0.4%  Dow 52’172 -0.4%  DAX 25’407 -0.7%  Euro 0.9433 0.1%  EStoxx50 6’273 -0.6%  Gold 4’365 -0.8%  Bitcoin 62’496 -1.4%  Dollar 0.8121 0.3%  Öl 104.8 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie im Blick: KI-Boom erzwingt Umbau der Konzernführung
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie tiefer
Givaudan-Aktie schwächer: Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca eröffnet
Suche...
Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 116,36 GBP abwärts.

AstraZeneca
129.52 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 116,36 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'632 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 116,08 GBP. Bei 116,34 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 181'443 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 35,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,32 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Neues COPD-Medikament könnte zum Milliardenprodukt werden

Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie

AstraZeneca-Aktie schwächer trotz erreichtem Studienziel für Tezspire


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:12 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08:25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:48 Logo WHS EZB-Zinsentscheid LIVE: Wie reagieren DAX und Euro?
11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’687.04 13.94 SJBE8U
Short 15’215.26 8.91 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’751.74 10.09.2026 16:07:38
Long 13’231.10 19.44 S2BJ7U
Long 12’950.59 13.87 SXEBDU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.