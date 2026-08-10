AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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10.08.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Montagvormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 120,18 GBP zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 120,18 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,60 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,30 GBP. Bisher wurden heute 76'716 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 30,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,84 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,32 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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