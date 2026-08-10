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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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10.08.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit roten Vorzeichen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 118,68 GBP ab.

AstraZeneca
129.11 CHF -3.12%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 118,68 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'831 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,60 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,30 GBP. Zuletzt wechselten via London 800'147 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,54 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 9,13 Prozent sinken.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,32 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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