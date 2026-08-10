AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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10.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von AstraZeneca hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 119,02 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 119,02 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'873 Punkten notiert. Bei 120,60 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,96 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,30 GBP. Zuletzt wechselten via London 318'286 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 24,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,32 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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