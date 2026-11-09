AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 140,38 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'687 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 140,52 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,20 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 30'882 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 12,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 18,76 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. Am 30.10.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,50 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12.06 Mrd. GBP gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,25 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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