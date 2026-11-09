AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'749 Punkten steht. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,84 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,20 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 422'470 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,67 Prozent.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 11.26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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