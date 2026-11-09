AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Mittag

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 141,76 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'757 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 141,84 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,20 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 146'370 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,04 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 19,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Am 30.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 12.06 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,25 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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