AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 120,58 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'532 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 120,62 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 120,24 GBP. Zuletzt wechselten 46'455 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 23,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,04 GBP am 15.08.2026. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 5,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.46 Mrd. GBP – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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