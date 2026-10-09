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09.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 120,92 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 120,92 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'558 Punkten tendiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 121,12 GBP zu. Mit einem Wert von 120,24 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 548'538 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 30,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Mit Abgaben von 5,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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news about AstraZeneca PLC
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09.10.2026 16:29:00
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
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analysis to AstraZeneca PLC
|07.10.2026 09:03:10
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2026 07:34:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2026 07:02:16
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.09.2026 10:47:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.2026 11:54:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2026 09:03:10
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2026 07:34:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2026 07:02:16
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|30.09.2026 10:47:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.2026 11:54:17
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|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2026 09:03:10
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2026 07:34:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2026 07:02:16
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2026 11:54:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2026 11:22:05
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2026 12:12:58
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.2026 10:14:08
|AstraZeneca Sell
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|02.09.2026 12:02:30
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.2026 09:03:16
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.2026 10:12:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.2026 10:47:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.2026 10:47:33
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2026 08:37:13
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.2026 14:52:05
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.2025 14:38:14
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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