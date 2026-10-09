AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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09.10.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag in Grün
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 120,24 GBP.
Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'537 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 120,70 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 120,24 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208'285 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 30,82 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,04 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 5,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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