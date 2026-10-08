AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 119,90 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 119,90 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'481 Punkten steht. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,58 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 120,32 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 553'339 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,04 GBP ab. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 5,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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