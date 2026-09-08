AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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08.09.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 119,87 GBP.
Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 119,87 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'823 Punkten realisiert. Bei 119,56 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 119,58 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52'892 AstraZeneca-Aktien.
Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 23,80 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 10,03 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,71 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.46 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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